Entac uit Enschede reist 2.000 kilometer voor wedstrijd tafeltennis

Vrijdag vertrokken ze om 09.00 uur vanuit Enschede richting Frankrijk voor een duel in Ruffec, een plaatsje ter hoogte van Limoges. "Een mooi tripje, we hebben er ontzettend veel zin in", reageert Tom Coenen, een van de vier spelers en tevens penningmeester van de club. Samen met zijn drie medespelers reist hij dit weekeinde met de auto ruim 2.000 kilometer heen en terug voor een potje tafeltennis. "Het is een beste reis", weet Coenen. "Vandaar dat we de heenreis ook in twee gedeeltes doen. We rijden eerst naar een hotel in Orléans waar we van vrijdag op zaterdag overnachten en daarna moeten we 's ochtends nog een paar uur rijden. De wedstrijd begint zaterdag pas om 17.00 uur, maar we willen wel op tijd zijn om vooraf nog in te kunnen spelen."