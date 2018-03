Entac uit Enschede sneuvelt in Europa

Bij de loting leek Entac het te hebben getroffen met de Duitse opponent. Wewer 2000 had echter Europees nog niet in de sterkste formatie gespeeld. Dat deden de Duitsers tegen Entac wel. Met ervaring in de Oberliga bleken Christian Reichelt en Felix Kleeberg veel te sterk voor het trio van Entac.

Lars Banning opende voor de Enschedeërs tegen Reichelt, en ging kansloos met 3-0 onderuit, zoals overigens alle partijen in 3-0 eindigden. Thijs Smit trok de stand nog wel gelijk door Thomas Jäggle te verslaan. In de sleutelpartij had Tom Coenen weinig in te brengen tegen Kleeberg. Nadat Smit verloor tegen Reichelt en ook het dubbel naar de Duitsers ging, was het pleit al beslecht in het voordeel van Wewer 2000. De resterende wedstrijden werden nog wel gespeeld, waarbij Coenen nog won van Jäggle.