Enterse Pluimers grijpt net naast NK-medaille veldrijden

Toch was Ilse Pluimers, Europees kampioene op de weg, heel tevreden over het NK. „Ik had eigenlijk nooit gedacht zo lang voor de medailles mee te doen. Gezien de krachtsverhoudingen van het afgelopen seizoen waren de eerste drie het hele seizoen echt veel beter dan me. Hier kon ik lang volgen, maar ik merkte al snel dat Van Empel op bepaalde stukken echt beter was. Deze vierde plek is mooi, wellicht geeft het me ook een kans om het WK in Zwitserland nog te rijden”, zegt de Enterse na afloop van de titelstrijd in het Brabantse Rucphen.