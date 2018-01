Eredivisie komt steeds dichterbij voor volleybalsters Apollo 8 uit Borne

Wie kan Apollo 8 nog afstoppen in de race om de titel? De koploper uit Borne rijgt de zeges aaneen. Tegen Donitas zaterdagavond in De Veste werd voor de zevende achtereenvolgende keer met 3-0 gewonnen.

Apollo 8 lijkt de topdivisie ontgroeid. De resultaten lopen in de pas met de ambitie van de club. Apollo 8 wil naar het hoogste niveau. "De eredivisie leeft in de vereniging. Er is hier ook veel publiek in deze mooie hal. Maar wij voelen nu geen druk dat we moeten promoveren. We blijven nuchter", zegt aanvoerster Esther Huls na de rimpelloze zege op de opponent uit Groningen.

Voorbarig

Langzaamaan kan het aftellen beginnen. 13 van de 22 wedstrijden zijn achter de rug. De voorsprong op de achtervolgers Veracles en Alterno 2 is opgelopen tot acht punten. Voorzitter Martin Reesink van Apollo 8 vindt het nog voorbarig om aan de eredivisie te denken. "We willen naar het hoogste niveau. Die ambitie hebben we uitgesproken. We kunnen ook voldoen aan de randvoorwaarden om in de eredivisie te mogen spelen. Maar we moeten nog negen wedstrijden. Daarin kan nog veel gebeuren", zegt Reesink.

Hoogste niveau

Met een eventuele promotie komt het aantal eredivisieclubs in Twente op drie. Eurosped en Set-Up'65 zijn al vertegenwoordigd op het hoogste nationale niveau van het vrouwenvolleybal. De vraag dringt zich op of er in deze contreien genoeg speelsters zijn die de eredivisie aankunnen.

"Over de selectie voor volgend seizoen is nog niet gesproken. Straks zullen clubs gaan aankloppen bij verschillende speelsters", verwacht Huls, die niet kan inschatten of de huidige groep intact blijft.

Droom

De 22-jarige aanvoerster zelf speelt al jaren in de hoofdmacht in Borne. "Dit is mijn zevende seizoen. Het lijkt mij fantastisch om de eredivisie mee te maken. Voor mij is dat een droom. Met drie clubs zou Twente goed vertegenwoordigd zijn. Ik ook dat het mogelijk is. Er is hier genoeg kwaliteit", vindt Huls.

