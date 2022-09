‘Eredivisie volleybal begint mogelijk later’

Daar wringt de schoen. Want vanaf vrijdag (morgen) wordt in Nederland het WK voor vrouwen gespeeld. Pas na afloop van het wereldkampioenschap zou de eredivisie van start mogen gaan, in dit geval na 21 oktober. “De buitenlandse topcompetities houden zich aan die afspraak. In de Nederlandse eredivisie gaat het maar om een klein aantal speelsters dat in actie komt op het WK. Andere jaren mochten we met goedkeuring van de FIVB altijd eerder beginnen, kregen we dispensatie. Maar dit jaar houden ze de poot stijf”, laat Thijs Pietersen, woordvoerder van de Nederlandse volleybalbond Nevobo, weten.