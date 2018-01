Erik Dekker herovert nationale titel op Maarten Nijland

Voor Nijland voelde het als het einde van een tijdperk. “Ik heb me met het oog op het thuisNK in Hellendoorn laten verleiden twee jaar geleden om – na mijn profloopbaan – opnieuw te gaan veldrijden. Toen ik daar de rood-wit-blauwe trui veroverde, vond ik dat ik het niet kon maken om nergens meer te rijden en wilde ik ook mijn titel verdedigen. Vorig jaar won ik toch enigszins onverwacht opnieuw. Ik denk dat dit het moment is om het iets rustiger aan te gaan doen.

Ik sluit niet helemaal uit dat ik volgend jaar het NK in Huijbergen rijd, maar ik ga het aantal veldritten wel wat terugschroeven. De rood-wit-blauwe trui heeft me veel gebracht. Zakelijk is het interessant, omdat ik clinics geef, om in die driekleur te rijden en mijn kinderen stonden deze winter met mijn vader in de post. Dat was ook bijzonder. Zo hebben ze toch nog een deel van mijn loopbaan als veldrijder kunnen mee maken. Maar het is natuurlijk wel zo dat het veel tijd van je vraagt en er moet natuurlijk qua kosten geld bij. Het prijzengeld is hier niet erg hoog. Dat is niet erg, maar zo blijf ik niet bezig.”