Erik ten Hag niet genoemd in Ajax-ode bij DWDD

Ik vond dat wel logisch. Deze trainer van Ajax is te weinig grachtengordel, te weinig Ajax-kitsch, te weinig Sjakie Swart-gezwets en te veel Twents. Erik ten Hag is een boer. Ten Hag komt uit de provincie, uit Haaksbergen en voetbalde elke dag op het pleintje van de Ludgerusschool in de wijk De Veldmaat waar ze nog met paard en wagen rondrijden, de SRV-man langskomt en de politieman veldwachter wordt genoemd. Hij groeide niet op bij AFC, Buitenveldert, JOS Watergraafsmeer, Zeeburgia of DWS, maar bij nota bene Bonifatius Boys. Later speelde hij ook nog voor doorsnee clubjes als FC Twente, De Graafschap, RKC en FC Utrecht. Zo'n man kan en mag niet de geestelijke vader zijn van het wonder van Madrid, 5 maart 2019. Gadver.