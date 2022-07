Erik Wevers dit jaar terug in Hellendoorn Rally

De nu 52-jarige Erik Wevers heeft al bijna 30 jaar ervaring in de rallysport. Zijn carrière begon in 1994, toen hij met een Opel Ascona debuteerde in de Rallysprint van Hulst. Wevers won in Hellendoorn in 2003, 2005, 2008 en 2009. Zijn laatste deelname was in 2016, toen hij met een Subaru tweede werd achter vijfvoudig winnaar Dennis Kuipers. Dit jaar kwam Wevers pas een keer in actie: tijdens de Rallye Sulingen in Duitsland behaalde hij de vijfde plaats achter het stuur van een Skoda Fabia R5. Wevers werd een keer Nederlands kampioen: in 2008 met een Ford Focus WRC.