Ethiopische zege bij 36e Dorpsloop De Lutte

Awal Aman woont sinds 2014 in Nederland met zijn twee eveneens hardlopende broers. Yahala is de oudste van de drie en heeft de meeste aanleg voor het lange werk. Dat bewees hij tijdens de Dorpsloop, waar hij van meet af aan de kop nam. De Duitse favoriet Gerold Hartger uit Neuenhaus, een bekend gezicht bij Twentse loopwedstrijden, moest ditmaal zijn meerdere erkennen in de rappe Ethiopiër. Awal Aman was na 32:27 terug bij de eindstreep, Hartger kwam vijfentwintig tellen later over de streep in 32:52. Rick Heutink uit Doetinchem completeerde het podium met een tijd van 33:28.