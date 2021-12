Europese titel voor Twents getinte rolstoelbasketbalploeg

„We zijn super trots”, jubelde Oldenzaler Mustafa Korkmaz, aanvoerder van de het mannenteam, vlak voor de prijsuitreiking. „Natuurlijk hadden we liever de finale gespeeld, maar het is niet anders. De gezondheid is het belangrijkste.” Oranje had in de eindstrijd boven zichzelf moeten uitstijgen om de Engelsen te kunnen verslaan. In de poulewedstrijd eerder in het toernooi wonnen de Engelsen namelijk nog met 69-45 van de mannen van Oranje.