Eurosped-aanvoerster kijkt uit naar finale: ‘Bijna een thuiswedstrijd’

volleybalSNEEK – De ontlading was woensdagavond groot bij de speelsters van Eurosped, nadat ze zich in Sneek via een 3-1 overwinning plaatsten voor de finale van het nationale bekertoernooi. De volgende halte op weg naar eremetaal heet Sliedrecht Sport.

Aanvoerster Rochelle Wopereis acht haar ploeg niet kansloos tegen de regerend landskampioen. “We hebben thuis in de competitie ook al van ze gewonnen”, zegt de 23-jarige Achterhoekse. De finale wordt gespeeld in Hoogeveen, op slechts veertig minuten rijden van Vroomshoop, de thuishaven van Eurosped. “Voor ons wordt dat bijna een thuiswedstrijd”, zegt Wopereis. “Hopelijk komt er veel publiek. Dankzij hun steun hebben we ook tegen Sneek laten zien tot wat we in staat zijn. Dat ze met zoveel supporters mee waren naar Friesland vind ik echt geweldig. Als team kunnen we niet vaak genoeg benadrukken hoe blij we zijn met hun steun.”

Droomscenario

In de Sneker Sporthal werd Eurosped gesteund door een kleine honderd toeschouwers die de ploeg vanuit Twente achterna waren gereisd. Zij zagen de Vroomshoopse meiden de eerste twee sets winnen. Na de 3-1 zege op Sneek in eigen huis was dat genoeg om de finaleplek veilig te stellen. “Op deze manier de finale halen, dat was een droomscenario”, vond Wopereis.

Quote Dat we nu weer in de finale staan zorgt bij mij voor een heel trots gevoel Rochelle Wopereis Met name de manier waarop Eurosped in de eindfase van de eerste set het hoofd koel hield, was indrukwekkend. Sneek werkte tot twee keer toe een setpunt van de bezoekers weg, maar Wopereis en haar ploeggenoten lieten zich daar niet door van de wijs brengen. “We bleven rustig, ook toen het aan het eind van de eerste set spannend werd. Dat deden we afgelopen weekend ook tegen Weert. Toen kwamen we met 12-1 achter, maar gaven niet op en wonnen de set. Wat dat over ons als team zegt? Dat we elkaar vertrouwen. Onze kracht is onze serve en ons aanvalsspel. Daar kunnen we het iedereen lastig mee maken.”

Trots

Voor Eurosped wordt het de tweede keer in drie jaar tijd dat het in de finale van het nationale bekertoernooi staat. Wopereis is één van de vier speelsters die er in 2016 ook bij was bij Eurosped, toen de cup ten koste van Set-Up’65 werd gepakt. Ook Judith Kamphuis, Eline Gommans en Daphne Knijff waren destijds van de partij, terwijl de huidige Eurosped-speelsters Carmen Oude Luttikhuis en Carlijn Koebrugge destijds het shirt van de tegenstander droegen. “Dat we nu weer in de finale staan, dat zorgt bij mij vooral voor een heel trots gevoel”, besloot Wopereis.