Eurosped alleen aan kop na zege in topper tegen Sliedrecht Sport

Sponsoring schaatsen Reggeborgh meer dan geld uitgeven: ‘Het verliest aan populari­teit’

1 november RIJSSEN - Voor het tweede jaar op rij is de Rijssense investeringsmaatschappij Reggeborgh sponsor van een commerciële schaatsploeg. Volgens Henk Schra, de man die de zussen Gérita en Inge Wessels in contact bracht met het team, houdt de sponsoring meer in dan geld uitgeven.