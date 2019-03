Eurosped boekt eerste overwinning in kampioenspoule

Succes­paard Zenith van Jeroen Dubbeldam met pensioen

16:31 DEN BOSCH - Het publiek heeft zondagmiddag tijdens The Dutch Masters officieel afscheid genomen van Zenith. Het succespaard van Jeroen Dubbeldam was voor het laatst tijdens een groot evenement te zien. In een bijzondere ceremonie werd teruggekeken op de prachtige carrière van Zenith samen met de mensen die hier een grote rol in hebben gespeeld.