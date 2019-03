Eurosped buigt in tiebreak voor Sliedrecht Sport

Met veel enthousiasme en strijd begon Eurosped aan de partij tegen Sliedrecht Sport. Het doel van de avond was direct duidelijk: winnen. De ploeg van trainer Jan Berendsen nam direct een voorsprong in de eerste set en gaf die aanvankelijk niet meer uit handen. Via 7-4 en 10-5 liep de ploeg uit naar een stand van 18-13. Na een serie fouten op rij en een door trainer Jan Berendsen aangevraagde time-out bij 19-17, trok Sliedrecht Sport de stand gelijk: 19-19. Eurosped liet zich niet van de wijs brengen en knokte zich, na enkele fraaie rally’s, naar setwinst: 25-21.

Hoofdschuddend

Ook in de tweede set ging Eurosped vol in de aanval. Dat leverde al snel een 8-3 voorsprong op. Vera Koenen, de trainster van Sliedrecht Sport, zag het hoofdschuddend aan. De geboren Hengelose was zichtbaar ontevreden over het spel van haar ploeg in Vroomshoop. Ze nam bij een 11-6 stand een time-out. Die pakte goed uit. Sliedrecht Sport slaagde er in de voorsprong van Eurosped ongedaan te maken (12-12 , 17-17 en 23-23), om zelf bij 23-24 op voorsprong te komen. Het setpunt werd bij de eerste beste mogelijkheid benut, waardoor Sliedrecht Sport de set won met 25-23.

De derde set had hetzelfde beeld. Opnieuw nam Eurosped de voorsprong, van 5-4 naar 10-6. De Vroomshoopse formatie had de smaak te pakken en liep zelfs uit naar 20-12. Toch moest Berendsen lijdzaam toezien hoe Sliedrecht terugkwam in de wedstrijd (21-16), maar bij een stand van 24-20 sloeg Kirsten Wessels het winnende punt en de setzege binnen voor Eurosped: 25-20. In de vierde set ging het tot 14-14 gelijk op. Vervolgens nam Sliedrecht het initiatief en liep uit naar een 21-17 voorsprong. De setzege ging, na twee discutabele beslissingen van de arbitrage, met 25-19 naar Sliedrecht Sport.

Tiebreak

De tiebreak moest beslissing brengen. Daarin kwam Sliedrecht als eerste op voorsprong door drie punten op rij te scoren. Eurosped kwam terug tot 4-4, maar daarna pakten de Drechtstedelingen andermaal de voorsprong. Sliedrecht liep uit naar 12-8. Dat werd nog 14-9, maar het laatste punt was voor Sliedrecht dat met 15-10 de vijfde set won en daarmee de wedstrijd won met 3-2.

Eurosped heeft ondanks het verlies nog een minimale kans om de finale te halen. Aanstaande zondag moet dan gewonnen worden van Sneek, dat sinds woensdagavond de tweede plaats deelt met Springendal Set-Up'65. In de resterende twee duels moeten de Vroomshoopse vrouwen vervolgens hopen dat Sneek en Set-Up ergens punten laat liggen, terwijl Eurosped zelf ook de wedstrijden tegen Regio Zwolle Volleybal en Set-Up zal moeten winnen.

Eurosped - Sliedrecht Sport 2-3