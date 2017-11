Eurosped en Set-Up’65 bekeren door en treffen elkaar

Eurosped had het op bezoek bij Prima Donna Kaas Huizen aanvankelijk lastig. De topdivisionist bleek een taaie opponent en verdedigde erg sterk. Het leverde de thuisploeg na twee sets een verrassende 2-0 voorsprong op. Daarna sloeg de vermoeidheid toe bij Huizen en kantelde het duel in Vroomshoops voordeel. Via 25-17, 25-15 en 15-7 trok Eurosped de winst naar zich toe.

In Meijel had de wedstrijd tussen Peelpush en Set-Up een soortgelijk verloop. De thuisploeg nam via 25-17 en 25-22 een 2-0 voorsprong, daarna waren de Ootmarsumse vrouwen twee sets lang de bovenliggende partij: 16-25, 18-25. In een spannende tiebreak trok Set-Up uiteindelijk aan het langste eind.

De beide bekerzeges hebben als gevolg dat Eurosped en Set-Up'65 het in de kwartfinale tegen elkaar opnemen. Daarmee treffen de Twentse eredivisionisten elkaar voor het derde jaar op rij in het bekertoernooi. Vorig seizoen trok Eurosped in de kwartfinale aan het langste eind, het jaar daarvoor won Eurosped het bekertoernooi door in de finale met Set-Up af te rekenen.