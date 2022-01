Eurosped en Set-Up’65 dringen door tot kwartfinale bekertoernooi

Eurosped liet zich in de eerste set verrassen door een fel Sliedrecht Sport, dat na de aangekondigde versoepelingen werd aangemoedigd door enkele tientallen fans. Het tweede team van de landskampioen schakelde in de vorige ronde eredivisionist Voltena uit en leek vastbesloten dat kunstje te herhalen tegen de Vroomshoopse vrouwen.

Eurosped herstelde zich goed en liet de thuisploeg daarna twee sets kansloos (13-25 en 12-25). Sliedrecht gaf zich niet gewonnen en leek in de vierde set met een 20-15 voorsprong op weg naar een vijfde set. Lisanne Baak hielp Eurosped met twee aces echter terug in de wedstrijd. De ploeg van trainer Petra Groenland kwam op matchpoint nadat een lange rally via een goede blokkeeractie winnend werd afgesloten (24-22). Dat gaf Eurosped het laatste duwtje op weg naar de volgende ronde. Met een fraai killblock beslisten de Vroomshoopse vrouwen vervolgens de wedstrijd.

Set-Up'65

Set-Up trof in Dinto een tegenstander die drie niveaus lager speelt. De Ootmarsumse eredivisionist had dan ook geen enkele moeite met de tweede divisionist uit het Noord-Hollandse Warmenhuizen. Met 25-9 was het krachtsverschil in de eerste set evident. Dat spelbeeld veranderde niet in de sets die volgden. Het team van trainer Brahim Abchir won zowel de tweede als derde set met 25-13. Binnen het uur was Set-Up klaar met Dinto, waarna het zich weer kon opmaken voor de lange terugreis (ruim 200 kilometer) naar Ootmarsum.