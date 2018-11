Eurosped gedeeld koploper na overwinning op Flamingo's

Eurosped had een prima start en rekende in de eerste set met 25-17 af met de nummer vijf van de ranglijst. In de tweede set waren de verschillen iets kleiner, maar met 25-20 won de Vroomshoopse formatie alsnog ruim. Ook in de derde set had Eurosped weinig te vrezen van Flamingo’s. Met 25-13 was de thuisploeg veel te sterk voor de bezoekers.