Eurosped heeft selectie rond met komst Timmerman en Wessels

De 19-jarige Timmerman maakte op jonge leeftijd haar debuut voor Rivo Rijssen en maakte daarna de overstap naar het Talentteam van de Nevobo. De afgelopen twee seizoenen speelde de Rijssense midspeelster voor Alterno. In Vroomshoop hoopt Timmerman een volgende stap in haar ontwikkeling te zetten.



“Ik heb goede verhalen gehoord over Jan Berendsen en hoop dan ook veel van hem te leren en me verder te ontwikkelen. Bovendien kan ik bij Eurosped nog meer trainen en is er een grote concurrentie op iedere positie in het team. Deze concurrentie zal me zeker beter maken waardoor ik in staat ben om een volgende stap te maken in mijn ontwikkeling.”