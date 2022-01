Eurosped hervat competitie met nederlaag bij Sliedrecht Sport

Het verlies ten spijt, was midspeelster Lisanne Baak niet ontevreden over het spel van haar ploeg. “Het 3-0 verlies was in mijn ogen geen juiste weergave van de krachtsverhoudingen. Met name in de tweede en derde set hebben we bij vlagen heel goed gespeeld. Beide teams waren fel en speelden met het mes tussen de tanden, waardoor er veel lange rally's ontstonden. Op ervaring trok Sliedrecht in die sets aan het langste eind.”