Eurosped in drie sets klaar met Weert

volleybalVROOMSHOOP – Eurosped heeft zondagmiddag gedaan wat van de ploeg werd verwacht. In eigen huis versloeg de ploeg van trainer Jan Berendsen hekkensluiter Weert. De Vroomshoopse formatie rekende in drie sets af met de bezoekers.

Eigenlijk waren alleen in de eerste set de verschillen klein, getuigende de 26-24 setwinst voor de thuisploeg. Eurosped had echter een valse start en kreeg aanvankelijk geen vat op de opslag van Weert. Het resulteerde in een 9-0 achterstand. De Vroomshoopse vrouwen gaven zich echter niet gewonnen, knokten zich terug, en sloten de set winnend af.

In de sets die volgden was het machtsvertoon van Eurosped groter en kwam het met 25-20 en 25-19 amper in de problemen. Carmen Oude Luttikhuis kroonde zich met elf punten tot meest scorende speelster aan Eurosped-zijde, terwijl ook Judith Kamphuis zich met 10 punten liet gelden.

Eurosped klimt door de overwinning naar de derde plek. Daarmee passeert het Regio Zwolle Volleybal op de ranglijst. Beide teams hebben na 16 wedstrijden 30 punten. Het setgemiddelde van Eurosped is echter beter dan dat van Zwolle.

Voor Eurosped was de overwinning op Weert een uitstekende generale repetitie met het oog op woensdag. Dan speelt de ploeg uit Vroomshoop in Sneek de tweede ontmoeting in de halve finale van het bekertoernooi. Eurosped won de heenwedstrijd tegen de Friezinnen reeds met 3-1.

Eurosped - Weert 3-0