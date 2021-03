Eurosped in vijf sets langs FAST

Hoewel er dit seizoen geen degradatie uit de eredivisie is en er dus niks op het spel stond in Gennep, maakten beide teams er een spannende strijd van. De eerste drie sets werden allemaal met minimaal verschil bepaald. FAST trok in de eerste set, ondanks meerdere setpoints voor Eurosped, aan het langste eind (28-26). De bezoekers wonnen vervolgens set 2 en 3 (27-25 en 25-23), waarna de thuisploeg een vijfde set afdwong door de vierde set met 25-15 te winnen. In die tiebreak greep Eurosped direct het initiatief. Het liep een paar punten uit op FAST en gaf de voorsprong niet meer uit handen, 15-7.

Rademaker sprak na afloop van een bizarre wedstrijd, waarin ze onder meer haar team van het veld haalde omdat er onder het net door bepaalde dingen door FAST werden geroepen. Eurosped speelde de wedstrijd wel uit en trok uiteindelijk aan het langste eind. “We hebben deze wedstrijd veel servefouten gemaakt, waardoor we moeilijk in ons ritme kwamen. Maar in de vijfde set hebben we het alsnog goed opgepakt. De manier waarop we toen hebben gespeeld maakt me supertrots.”

Eurosped was de enige Twentse eredivisionist die dit weekend in actie kwam. Set-Up'65 was vrij. De topper van Apollo 8 in de kampioenspoule tegen Sliedrecht Sport werd uitgesteld naar aanstaande woensdag.

FAST - Eurosped 2-3

Sets: 28-26, 25-27, 23-25, 25-15, 7-15).

Scores Eurosped: Boom 16, Ter Brugge 13, Van Kerkvoorde 12, Geerdink 12, Baak 11, Spruijt 3, Bekhuis 3, Vellener 1.