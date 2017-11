Eurosped in vijfsetter langs Talentteam

Het Talentteam maakte het Eurosped lastig in Vroomshoop. De bezoekers, met vier punten uit vijf wedstrijden hekkensluiter in de eredivisie, wonnen verrassend de eerste set, 22-25. Eurosped was in de tweede set duidelijk de bovenliggende partij, maar liet zich in de derde set opnieuw verrassen door het Talentteam.