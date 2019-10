‘Eurosped is de beste plek om je verder te ontwikkelen’

Pluimers wint nationale veldrit

27 oktober HEESWIJK-DINTHER – Ilse Pluimers heeft haar eerste zege in het veld behaald van deze winter. Nadat de Enterse vorige week al vierde werd in Zaltbommel, greep ze de volle winst zondag in de nieuwe veldrit van Heeswijk-Dinther. De Europees kampioene op de weg bij de junior-vrouwen bleef in de Brabantse modder ploeggenote Sofie van Rooijen voor en zag de ervaren Britt Jochems derde worden in een veld waar de junior-vrouwen gecombineerd reden met de elite-vrouwen.