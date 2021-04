Eurosped is koploper af in degradatiepoule na verlies bij VCN

Apollo 8 uit Borne schrijft geschiede­nis en wint nationale beker

5 april GRONINGEN - Apollo 8 heeft historie geschreven. Voor het eerst in de clubgeschiedenis legde de Bornse formatie beslag op de nationale beker. In de finale was het team van de coachende broers Thijs en Bart Oosting met 3-1 te sterk voor VCN uit Capelle aan den IJssel.