Eurosped kansloos onderuit op bezoek bij Sneek

Voor Petra Groenland betekende de wedstrijd in Sneek een terugkeer in de hal waar ze vele successen boekte. De trainer/coach van Eurosped leidde de Friezinnen tussen 2010 en 2018 naar twee landstitels, tweemaal bekerwinst en de supercup. Deze keer viel er in de Sneker Sporthal echter weinig te vieren voor Groenland. Eurosped had een dramatische start. Bij 9-0 in de eerste set had Groenland al twee time-outs verbruikt. De bezoekers kwamen daarna wel beter in de wedstrijd, maar kwamen nooit meer bij de thuisploeg in de buurt. Sneek won de eerste set met 25-20.