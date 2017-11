Eurosped klimt naar vierde plek na zege op Peelpush

In de eerste drie sets waren de verschillen tussen de Vroomshoopse vrouwen en de bezoekers uit Meijel klein. Drie keer stond er aan het eind van de set een 25-23 stand op het scorebord. Twee keer in het voordeel van Eurosped, één keer trok Peelpush aan het langste eind.

De thuisploeg had het beste echter voor het laatst bewaard. In de vierde set was Eurosped heer en meester en besliste het de wedstrijd via 25-13 in Vroomshoops voordeel. Topscorer aan Eurosped-zijde werd Carmen Oude Luttikhuis met twintig punten.