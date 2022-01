Eurosped knokt zich terug van achterstand, maar beloning blijft uit

De Vroomshoopse vrouwen hadden een roerige week achter de rug, waarin ze door privéomstandigheden een andere voorbereiding dan gebruikelijk hadden. Eurosped begon ook niet goed aan de wedstrijd en keek daardoor al snel tegen een achterstand aan tegen FAST. “We konden niet de servedruk leveren die we normaal brengen”, sprak midspeelster Lisanne Baak. “We hadden het lastig in de side-out, passing, blokkering en verdediging.”

Ondanks een setpunt in de tweede omgang keek Eurosped daardoor na twee sets tegen een 2-0 achterstand aan. Na wat wisselingen kreeg de thuisploeg meer grip op FAST. Baak: “Vanaf de derde set hadden we wel servedruk en dan wordt het een stuk makkelijker spelen. Wel maakten we het onszelf lastig door FAST soms te makkelijk terug te laten komen. Daardoor werd het toch nog spannend.”

Wisselvallig

De Vroomshoopse vrouwen hielden, mede door twee matchpoints van FAST weg te poetsen in de vierde set echter stand. Maar in de vijfde set ging het alsnog mis voor Eurosped. Het eerste punt was nog wel voor de thuisploeg, maar toen het van 3-2 naar 4-10 ging was de wedstrijd gespeeld. “Met een lange serveserie maakten zij het verschil, terwijl bij ons de concentratie weer iets minder was. Al met al was het een wisselvallige wedstrijd”, sprak Baak.

Voor Eurosped breken drukke weken aan. Het team komt woensdag alweer in actie, als het op bezoek gaat bij Sneek. Zaterdag volgt de uitwedstrijd tegen Voltena en een dag later staat het bekerduel met Ledub op het programma. “En als we die wedstrijd winnen, spelen we die woensdag daarna weer. Gelukkig is iedereen momenteel fit, dat moeten we proberen de komende weken zo te houden.”

Eurosped - FAST 2-3

Sets: 21-25, 26-28, 25-23, 27-25, 9-15.

Scores Eurosped: Maiorano 13, Ter Brugge 12, Van Kerkvoorde 12, Baak 11, Zijl 11, Geerdink 9, Vellener 2, Roelofs 1.