Eurosped legt Canadese Mota vast als vervanger De Wild

Mota (23) is geboren in Kitchener, Canada maar beschikt ook over een Portugees paspoort en is daardoor direct inzetbaar. Mota landt aanstaande maandag al op Europese bodem. Wanneer ze door de medische keuring komt, kan ze zondag 14 januari tegen Flynth FAST haar debuut maken voor Eurosped. Voor de Vroomshoopse eredivisionist was het zaak om snel te handelen, nadat vorige week duidelijk werd dat Kim de Wild de rest van het seizoen niet meer in actie kan komen vanwege een ernstige knieblessure. Voor Mota is de overstap naar Europa een lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan. “Ik heb er altijd al van gedroomd om mijn lievelingssport in Europa te kunnen bedrijven. Veel van mijn vrienden hebben deze droom al waargemaakt en ik ben blij dat ik dit nu ook zelf mag gaan ervaren.”