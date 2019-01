Eurosped legt opnieuw beslag op Twente Cup

volleybalALMELO – De volleybalsters van Eurosped hebben opnieuw de Twente Cup gewonnen. De Vroomshoopse eredivisionist was in de finale net als vorig jaar te sterk voor Apollo 8 uit Borne: 2-0.

De Twente Cup is voor volleybalminnend Twente een mooie gelegenheid om de top van het regionale volleybal aan het werk te zien. Naast Eurosped en Apollo 8 was ook de derde eredivisionist Set-Up’65 aanwezig in de IISPA in Almelo. Het deelnemersveld werd compleet gemaakt door eerstedivisionisten Krekkers, WVC Volley en Rosstars.

Favorietenrol

Eurosped, de nummer twee in de eredivisie, gold op voorhand als favoriet voor de eindzege. Het team van trainer Jan Berendsen maakte die favorietenrol van meet af aan waar. Zonder noemenswaardige problemen wonnen de Vroomshoopse vrouwen in de poule van eerste divisionisten Krekkers en Rosstars (twee keer 2-0). Krekkers eindigde als tweede in de poule door met 2-0 te winnen van Rosstars.

In de andere poule pakte Apollo 8 de eerste plek. De Bornse formatie, dit seizoen debuterend in de eredivisie, won haar eerste wedstrijd met 2-0 van competitiegenoot Set-Up’65. De Ootmarsumse ploeg speelde vervolgens verrassend gelijk tegen WVC Volley (1-1), maar omdat de eerste divisionist uit Wierden met ruimere cijfers verloor van Apollo dan Set-Up, plaatste de Ootmarsumse formatie zich alsnog voor de strijd om de derde en vierde plek.

Finale

Het gros van de bezoekers ging echter niet voor die wedstrijd zitten, maar aanschouwde een veld verderop de finale tussen Eurosped en Apollo 8. In de eindstrijd ging het aanvankelijk gelijk op, maar vanaf 16-16 greep Eurosped het initiatief. Bij 24-20 kwam de Vroomshoopse formatie op setpunt. De eerste kans werd niet benut, maar door een blok van Kirsten Wessels en Eline Gommans won Eurosped de eerste set met 25-21.

In de tweede set schudde Eurosped Apollo bij 12-12 van zich af. Het sloeg een gat van een aantal punten en gaf dat niet meer uit handen. Via een ace van Gommans kwam Eurosped bij 24-20 op matchpoint, waarna Eurosped via de eerstvolgende aanval opnieuw beslag legde op de Twente Cup.

Volledig scherm Eurosped bedankt het publiek na de gewonnen finale. © Emiel Muijderman