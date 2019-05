Eurosped legt passer-loper Ester de Vries vast

“Met haar goede serve, stabiele pass en sterke aanval heeft ze alle gewenste kwaliteiten van een passer-loper in huis”, laat bestuurslid Technische Zaken Diane Rademaker weten. “Daarbij brengt ze veel internationale ervaring mee, wat de balans in het team zeker ten goede komt.”

De Vries was het afgelopen seizoen aanvoerder in Zwolle. Rond kerst liep ze echter een schouderblessure op, waardoor ze enkele maanden uit de roulatie was. Mede daardoor kwam ze niet in actie in de kampioenspoule. De Limburgse speelde sinds december 2016 voor Zwolle. Daarvoor kwam ze uit voor onder meer San Francisco Dons (VS), VFM (Zwitserland) en Gislaved (Zweden).