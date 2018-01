Eurosped maakt favorietenrol waar en wint Twente Cup

volleybalALMELO – Eurosped heeft zich gekroond tot winnaar van de Twente Cup. De Vroomshoopse volleybalsters wonnen in de eindstrijd met 2-1 van topdivisionist Ecare Apollo 8. Het tweede team van Springendal Set-Up’65 completeerde het podium. In de strijd om de derde plek waren de Ootmarsumse vrouwen sterker dan Krekkers.

Na een aantal jaren afwezigheid keerde de Twente Cup op initiatief van Sportbedrijf Almelo en de Nevobo terug op de regionale volleybalagenda. "Het is een mooi initiatief en goed georganiseerd", sprak Apollo-trainer Thijs Oosting. "Wat mij betreft is het een blijvertje." Eurosped-trainer Jeffrey Scharbaai - hij stond tijdens het oefentoernooi langs de lijn in plaats van Jan Berendsen - kon zich wel in die woorden vinden. "Twente heeft zoveel teams die op een hoog niveau spelen. Dat zij hier tegen elkaar kunnen spelen is mooi voor de regio. Iedere regionale ploeg die op hoog niveau speelt hoort hier gewoon van de partij te zijn."

De terugkeer van de Twente Cup bleek een goede zet. Zo’n 400 sportliefhebbers, waaronder veel volleyballers/-sters en trainers, vonden hun weg naar de Almelose topsporthal IISPA. Zij zagen hoe het tweede team van Set-Up’65 in de halve finale bijna voor een stunt zorgde tegen eredivisionist Eurosped. De Ootmarsumse vrouwen, uitkomend in de eerste divisie, gingen brutaal van start en wonnen de eerste set met 26-24.

Experimenteren

Verder dan dat liet Eurosped, dat vanwege de blessure van Kim de Wild met Judith Kamphuis als libero speelde, en ook op andere posities soms wat experimenteerde, Set-Up echter niet komen. Via 25-9 en 25-19 werd de finaleplek veiliggesteld. In de andere halve finale was minder sprake van spanning. Apollo 8 liet tegen Krekkers van meet af aan zien waarom het de koploper is in de topdivisie. De ploeg uit Mariaparochie, toch de nummer één van de eerste divisie, werd met 25-13, 25-15, 25-17 kansloos gelaten.

Apollo liet in de finale vervolgens zien waarom het zo graag naar de eredivisie wil. De Bornse vrouwen maakten het Eurosped flink lastig. De topploeg uit Vroomshoop – voor de gelegenheid gecoacht door assistent-trainer Jeffrey Scharbaai in plaats van Jan Berendsen – pakte in de eerste set nog de winst (25-21), maar moest in de tweede set lijdzaam toezien hoe de Bornse vrouwen het initiatief overnamen: 20-25.

Het publiek ging er nog eens goed voor zitten en zag hoe Eurosped in de derde set alsnog de favorietenrol waar maakte. Het lukte de eredivisionist steeds beter om Laura Beach in stelling te brengen. Dankzij een aantal scores van de Amerikaanse midspeelster sloeg Eurosped een gaatje en hoewel Apollo nog een aantal keer gevaarlijk dichtbij de eredivisionist in de buurt kwam, bleek het voldoende om de winst én de Twente Cup binnen te slepen.

Uitslagen

Halve finale

Ecare Apollo 8 – Krekkers 3-0 (25-13, 25-15, 25-17)

Eurosped – Springendal Set-Up’65 2-1 (24-26, 25-9, 25-19)

Wedstrijd om 3e/4e plek

Krekkers – Springendal Set-Up’65 1-2 (25-21, 12-25, 9-25).