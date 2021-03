Eurosped maatje te klein voor de kampioenspoule

Het is in de beginfase van de tweede set, als het beetje sfeer dat er in de publieksloze sporthal is, langzaam wegebt. Wat vrijwilligers, die hand-en-spandiensten verrichten tijdens de volleybalwedstrijden in Het Punt, zien de bui al hangen en zakken steeds verder onderuit op hun stoel. Wat vooraf in Vroomshoop was gevreesd, tekent zich vrij snel af: de volleybalsters van Eurosped gaan niet winnen van Sliedrecht Sport. En dus grijpt de eredivisionist naast een ticket voor de kampioenspoule.