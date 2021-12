Eurosped mag eindelijk weer spelen en boekt prompt de eerste overwinning

Zijspan­ners trappen nieuw WK-sei­zoen af op de Heriker­berg in Markelo

MARKELO - Motorcrosscircuit De Herikerberg in Markelo is volgend jaar het decor van de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in het WK zijspan. De wedstrijden staan gepland in het weekeinde van 23 en 24 april op de - voorlopige - kalender van 2022.

29 november