Eurosped meldt zich in top vier na winst op VCN

Een plek bij de eerste vier volstaat aan het eind van de rit voor een plek in de kampioenspoule. In het verleden was Eurosped vaste deelnemer aan die competitie, maar dit seizoen ging het lange tijd moeizaam. Tot zaterdag stonden de Vroomshoopse vrouwen op de een na laatste plaats, maar na twee overwinningen op rij doet Eurosped weer helemaal mee.

Het zag er woensdagavond overigens aanvankelijk niet naar uit dat Eurosped de drie punten zou pakken bij VCN. Het duel had een curieus begin. In een ommezien keken de bezoekers tegen een 8-0 achterstand aan. Een serveserie later was de stand echter 8-11 in het voordeel van het team van Rademaker. Vanaf dat moment bleven VCN en Eurosped lange tijd in elkaars spoor. Daardoor bleef de eerste set spannend. Pas bij 29-27 was de set in het voordeel van de Vroomshoopse vrouwen beslist.