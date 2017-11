Eurosped met overtuigende cijfers langs Flynth FAST

Op de opslagen van Rochelle Wopereis en Daphne Knijff sloeg de Vroomshoopse formatie al vroeg in de eerste set een gaatje ten opzichte van de thuisploeg. Die voorsprong kwam in de rest van de set niet in gevaar, 22-25.

Ook in het vervolg van de wedstrijd was het Eurosped dat continu het initiatief had. Diagonaalspeelster Carmen Oude Luttikhuis kwam net als in haar voorgaande wedstrijden gemakkelijk tot scoren, terwijl ook Eline Gommans op de midpositie de nodige punten meepakte. Via 22-25 en 16-25 werd de overwinning veiliggesteld.