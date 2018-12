Eurosped naar kwartfinale na simpele zege op US

Dankzij een goede service ontdeed de Vroomshoopse formatie zich vrij eenvoudig van de mede-eredivisionist. Passend had Eurosped haar zaakjes ook op orde, waardoor het gemakkelijk tot aanvallen kwam. Met 25-14 en 25-12 had US in de eerste twee sets weinig in te brengen. In de derde set waren de verschillen kleiner, maar met 25-20 kwam Eurosped nooit echt in de problemen.