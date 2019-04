Eurosped neemt revanche met winst in derby op Set-Up’65

Er stond in sporthal Het Punt weinig meer op het spel. Set-Up had nog een minimale kans op de tweede plek, maar moest dan met 3-0 winnen van Eurosped en hopen dat Sneek zondag met 3-0 zou verliezen van Regio Zwolle Volleybal. Alleen de grootste optimist hield nog rekening met dat scenario.

Na de eerste set was echter al duidelijk dat door die afloop een streep kon. Eurosped was heer en meester voor eigen publiek en met 25-14 werd Set-Up kansloos gelaten. In de tweede set was het beeld niet anders. Met 25-9 was het opnieuw Eurosped dat de lakens uitdeelde.

Voor Set-Up leek slechts een figurantenrol weggelegd in Vroomshoop. Daar kwam vanaf de derde set verschil in. De Ootmarsumse vrouwen knokten zich terug en middels 20-25 setwinst was er weer even hoop op een overwinning. Eurosped maakte in de vierde set een eind aan die illusie. Met 25-21 werd het vonnis over Set-Up geveld.