Eurosped onderuit bij debuut Groenland

Met Groenland langs de lijn begon Eurosped matig tegen FAST. De bezoekers uit Limburg namen al snel een 6-1 voorsprong. Bij 10-10 was de stand weer in evenwicht, maar in het vervolg zag Eurosped de bezoekers opnieuw uitlopen. Deze keer kwamen de Vroomhoopse vrouwen niet meer terug. Met 20-25 ging de set naar FAST.



In de tweede set had Eurosped bij 12-9 nog een voorsprong van een aantal punten, daarna nam FAST het initiatief over. In de slotfase waren de verschillen klein, maar met 23-25 kwam de thuisploeg opnieuw tekort, waarna FAST ook de derde set naar zich toe trok, 22-25.