Eurosped onderuit in topper tegen Sliedrecht Sport

Luuk Wijering overtuigt in Winter­cross Eibergen

17:12 EIBERGEN – De Wintercross is gewonnen door Luuk Wijering van NSAV ’t Haasje uit Nijmegen. De geboren inwoner van Lonneker had 33:55 nodig over het tien kilometer lange parcours, dat door de sneeuwval niet alleen in naam een wintercross was.