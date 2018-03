Eurosped opnieuw als winnaar uit de strijd in Twentse derby tegen Set-Up'65

volleybalOOTMARSUM - Ook de vierde editie van de Twentse derby tussen Eurosped en Springendal Set-Up'65 is prooi geworden voor de Vroomshoopse vrouwen. In sporthal De Schalm zegevierde Eurosped met 3-2. Gemakkelijk ging het echter niet. De bezoekers kwamen met 2-0 voor, maar zagen Set-Up daarna sterk terugkomen.

Set-Up begon de derby met Jorieke Bodde, Kiki von Piekartz, Marleen van Benthem, Marianne Het Lam-Scholten, Jaimee Lee Morrow, Daphne Giesselink en libero Jorinda Kremer. Eurosped stelde daar Eline Gommans, Daphne Knijff, Bo Buteweert, Laura Beach, Carmen Oude Luttikhuis, Rochelle Wopereis en libero Marisa Mota tegenover.

Vroege time outs

Von Piekartz gaf de derby direct een vlammende start door twee aces te serveren en de thuisploeg daarmee op een 2-0 voorsprong te zetten. Door een serveserie van Eline Gommans werd die marge al snel ongedaan gemaakt. Eurosped vond gaten in de blokkering van Set-Up. Het liep niet zoals trainer Lesley de Jonge wilde, waardoor de thuisploeg bij 4-10 al door de time-outs heen was.

Set-Up probeerde vervolgens met Inge Molendijk, Merle Baasdam en Shanlee McLennan in de ploeg de achterstand nog in te lopen, maar op de opslag van Bo Duteweert liep Eurosped uit naar 9-18. Set-Up kwam nog terug tot 18-23, waarna de bezoekers via een aanval van de ingevallen Manon Doornenbal en een blok van Gommans de set beslisten.

Foute opslagen

De beginfase van de tweede set liet zich kenmerken door flink wat foute opslagen. Van de eerste acht services werden er vijf fout geserveerd. Beide teams bleven daardoor enige tijd in elkaars spoor. Op de opslag van Baasdam werd de passlijn van Eurosped onder druk gezet en dankzij een paar punten van Giesselink was het Set-Up dat als eerste een gaatje wist te slaan (14-10).

De thuisploeg trok de voorsprong door naar 23-20 en leek op rozen te zitten. Een foute opslag van Giesselink, gevolgd door een passfout en twee scores van Eurospeds Oude Luttikhuis zorgden er echter voor dat de bezoekers op setpunt kwamen. Libero Kremer had vervolgens geen opslag op de service van Knijff, waardoor ook de tweede set naar Eurosped ging, 23-25.

Baasdam en Schutte helpen Set-Up terug in wedstrijd

Set-Up kwam ook in de derde set op voorsprong. Baasdam serveerde de thuisploeg van 9-7 naar 12-7. Daarbij was er ook een belangrijke rol weggelegd voor de ingevallen Jopke Schutte die scoorde via een aanval en een blok. Even later serveerde diezelfde Schutte haar ploeg van 14-10 naar 18-10. Bij de 17-10 speelde de invalster opnieuw een hoofdrol met een miraculeuze redding in het achterveld, waarna ze bij een volgende aanval het punt maakte.

Door de ruime voorsprong kreeg de thuisploeg vleugels. Set-Up hield in het vervolg van de set de marge intact en kwam via een score van Baasdam bij 24-17 op setpunt. De diagonaal besliste de set vervolgens in Ootmarsums voordeel, met een harde opslag die door Knijff werd uitgepasst.

Set-Up drukt door

Eurosped leek de kluts kwijt te zijn en dat beeld veranderde niet in de vierde set. Tot 6-6 ging het gelijk op, daarna kwam Giesselink aan serve en mede dankzij twee aces van haar liep de thuisploeg uit naar 12-6. Met een time-out probeerde Eruosped orde op zaken te stellen, maar dit sorteerde niet in het gewenste succes. Set-Up liep uit naar een 17-9 voorsprong, waarop Eurosped-coach Berendsen een nieuwe time-out aanvroeg.

De thuisploeg hield de Vroomshoopse vrouwen onder druk en kwam via een aanval van Schutte op setpunt. Bij de eerste beste mogelijkheid om de set te beslissen sloeg Set-Up direct toe. Schutte mocht zelf serveren en daar had Eurosped-libero Mota geen antwoord op.

Spannende tiebreak

Het spelen van een vijfde set betekende voor Eurosped dat het opnieuw tegen puntverlies opliep in de kampioenspoule, terwijl Set-Up mocht blijven hopen op de eerste overwinning in de play-offs. De thuisploeg stond bij de wissel van speelhelft met 8-7 voor. Ook na de wissel bleven de verschillen klein. Bij 13-13 zette Eline Gommans Eurosped op setpunt. Met een slimme bal probeerde Molendijk de bordjes weer in evenwicht te brengen, maar zij zag haar aanvalspoging buiten de lijnen belanden, 13-15.

Door het gelukkige punt greep Eurosped de overwinning, terwijl Set-Up blijft zoeken naar de eerste overwinning in de kampioenspoule.

Springendal Set-Up'65 - Eurosped 2-3