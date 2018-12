Eurosped opnieuw te sterk voor Apollo 8

volleybalBORNE - De derby tussen Apollo 8 en Eurosped is opnieuw prooi geworden voor de Vroomshoopse vrouwen. Zonder al te veel moeilijkheden won de ploeg van trainer Jan Berendsen met 3-0 in Borne.

Apollo moest het in de derby stellen zonder de geblesseerde Antoinette Posthuma. Daarmee leverde de Bornse formatie flink wat routine in. Aan de andere kant van het net had trainer Jan Berendsen een basisplaats ingeruimd voor Celine Keijsers die terugkeerde van een blessure. Daardoor stond er bij de bezoekers wat extra ervaring binnen de lijnen.

Eurosped sloeg al vroeg in de eerste set een gaatje op de opslag van Laura de Zwart. Daarnaast liet ook Keijsers zich direct gelden. Met zeven punten in de eerste set was ze de meest scorende speelster aan Vroomshoopse zijde. Middenin de set deed Apollo nog iets terug via Jeanine Stoeten, maar toen Eline Timmerman bij 24-17 een ace serveerde voor de bezoekers was de eerste set beslist.

De tweede set toonde nagenoeg hetzelfde beeld. Weer was het Eurosped dat een gat sloeg. In een ommezien stond het al 3-12 voor de thuisploeg. Daarmee speelde Apollo een verloren set. De Bornse formatie slaagde er uiteindelijk nog in tot de 17 punten te komen, maar dat was niet voldoende om aan Eurosped te tippen: 17-25.

Spannender

Pas in de derde set, toen het spel van Eurosped slordiger werd, werd het iets spannender. Van 2-5 voor de bezoekers ging het naar 11-8 voor Apollo. Bij 12-12 waren de bordjes echter weer in evenwicht. Tot 16-17 bleven beide teams in elkaar spoor, daarna liep Eurosped opnieuw weg. Weer was het Keijsers die de ploeg met een aantal opslagen en scores op sleeptouw nam. De bezoekers kwamen bij via een score van Timmerman bij 18-24 op matchpoint. Ilona ter Avest en Rinske Hofste (ace) neutraliseerden de eerste mogelijkheden van Eurosped nog om de wedstrijd te beslissen, daarna stelde Kirsten Wessels de winst voor de Vroomshoopse vrouwen veilig.

Apollo 8 - Eurosped 0-3