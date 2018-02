Eurosped pakt drie punten bij Peelpush

Aanvankelijk had Eurosped het lastig in Limburg. Via 25-18 ging de eerste set naar de thuisploeg, die momenteel de negende plek in de eredivisie bezet. Eurosped herpakte zich in de tweede set en via 25-19 waren de bordjes weer in evenwicht. In de derde en vierde set waren de verschillen tussen beide team klein, maar met 23-25 en 26-28 was Eurosped in de eindfase net iets scherper van Peelpush.