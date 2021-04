Eurosped rekent na spannende eerste set af met Peelpush

In de sets die volgden was het krachtsverschil een stuk groter. Met 25-10 had Eurosped in de tweede omgang amper iets te vrezen van Peelpush. Ook in de derde set had de thuisploeg al snel een voorsprong te pakken, om die daarna niet meer uit handen te geven. Met 25-21 ging de winst naar Eurosped.