Eurosped sluit af met nederlaag, Set-Up’65 wint in tiebreak

Op weg naar Tokio Almelose taekwondo­ka Reshmie Oogink: ‘Ben hier niet om mijn tegenstan­ders zachtjes te aaien’

7 mei ALMELO - Taekwondoka Reshmie Oogink maakte in 2016 haar olympische debuut. Dit weekeinde hoopt de 31-jarige Almelose zich in Sofia te plaatsen voor de Spelen in Tokio. Het is d’r op of d’r onder voor haar.