Eurosped telt af naar eerste thuiswedstrijd in Het Punt

volleybalVROOMSHOOP - Het is een moment waar ze bij Eurosped lang naar hebben uitgekeken: de eerste wedstrijd in Het Punt, in Vroomshoop. Zondag gaat het gebeuren. Meteen staat de Twentse derby tegen Set-Up'65 op het programma.

Nog even terug naar april 2017. Eurosped speelt de laatste thuiswedstrijd in de Almelose topsporthal IISPA. In een sfeerloze ambiance wordt verloren van Alterno. Het is illustratief voor de moeizame verhouding tussen het volleybalteam en Almelo. Hoe anders moet het in Vroomshoop worden. "Dit voelt als een nieuwe start", zegt speelster Kim de Wild. "Overal om ons heen voel je frisse energie. Dit is heel fijn om te merken."

Beach wel, Kamphuis niet

Eurosped kan zondag een beroep doen op Laura Beach. De Amerikaanse heeft deze week haar werkvergunning gekregen en kan starten tegen Set-Up. Daarentegen ontbreekt Judith Kamphuis. De passer-loper viel tegen Sneek geblesseerd uit. De verwachting is dat ze er een aantal weken uit ligt. De libero en haar ploeggenoten trainen inmiddels enkele maanden in Het Punt. Ook heeft Eurosped enkele oefenduels in het nieuwe onderkomen gespeeld. De ervaringen zijn tot dusver positief. "Het is een fijne hal", vindt De Wild. "Wel is het even wennen geweest. Er ligt een andere vloer dan in de IISPA en het dak is lager. Maar we krijgen hier veel medewerking. Er is onder meer een centercourtvloer ingekleurd en er hangen overal camera's. De hal is helemaal naar onze wensen aangepast."

Gemoedelijk

Sinds de overgang naar Vroomshoop woont De Wild ook in het dorp. De nieuwe omgeving bevalt haar goed. "Het is hier gemoedelijk. Echt een dorp. De buren kennen ons en groeten ons. Ik heb ook de indruk dat onze komst hier leeft. De mensen weten wie we zijn. En in de supermarkt hoor je van mensen die dicht bij de club staan dat ze uitkijken naar de wedstrijd van zondag tegen Set-Up."

Volledig scherm © Frans Nikkels

Zondag zal blijken of Vroomshoop werkelijk warmdraait voor Eurosped. De wedstrijd tegen Set-Up (aanvang 15.30 uur) is in elk geval een fraai affiche. De Wild hoopt op veel publiek. "We hebben veel aan pr gedaan. Hebben onder meer de volleybalclubs in de regio aangeschreven. Daar hebben we best wat reacties op gehad."

Eerste punten?