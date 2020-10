Eurosped ten koste van Apollo 8 naar finale om supercup

De strijd om de supercup gaat normaliter tussen de bekerwinnaar en de landskampioen maar wordt dit jaar voor het eerst gespeeld volgens het ‘Final Four principe’. Vanwege het vroegtijdig beëindigen van de competitie was er vorig seizoen immers geen landskampioen.

Bekerwinnaar Sliedrecht Sport en de drie beste teams uit de kampioenspoule nemen het daardoor tegen elkaar op in de strijd om de supercup. Daarbij werd Apollo 8 gekoppeld aan Eurosped.

In de Van der Knaaphal in Ede, waar de duels om de supercup gespeeld worden, was het Eurosped dat de eerste set wist te grijpen. De ploeg uit Vroomshoop wist bij een tussenstand van 11-11 een gaatje te slaan en nam een 11-15 voorsprong. Die voorsprong bleef intact tot de slotfase van de eerste set, waarin Apollo 8 terug wist te komen tot 22-22.

Uiteindelijk slaagde Eurosped er in de eerste set met 23-25 over de streep te trekken. Ook in de tweede set bleken Apollo 8 en Eurosped aan elkaar gewaagd. Lange tijd slaagde geen van beide ploegen er in echt weg te lopen bij de ander, met veel gelijke standen tot gevolg. Bij een tussenstand van 18-18 was het uiteindelijk Apollo 8 dat uitliep naar 23-18, om vervolgens de tweede set winnend af te sluiten. De formatie uit Borne wist daar in de derde set geen passend vervolg aan te geven. Eurospeld slaagde er halverwege de derde set immers een gaatje van drie punten te slaan om vervolgens niet meer in de problemen te komen: 20-25.

De ploeg uit Vroomshoop verschafte zichzelf daarmee een uitstekende uitgangspositie voor het bereiken van de finale om de supercup. In de vierde set leek Eurosped ook op weg naar de finale. De ploeg van coach Diane Rademaker name een 10-13 voorsprong maar moest echter toezien hoe Apollo zich terug knokte in het duel en via 25-23 een beslissende vijfde set afdwong.

Daarin kwam Eurosped als beste uit de startblokken. De formatie uit Vroomshop pakte een 13-9 voorsprong maar moest toezien hoe Apollo niet voor het eerst die middag langszij kwam: 13-13. Eurosped trok echter aan het langste eind en wist met een setstand van 13-15 de vijfde set te grijpen. De ploeg plaatste zich daardoor voor de finale van morgen (aanvang 13.00 uur) waarin Sliedrecht Sport de opponent is.

Apollo 8 – Eurosped 2-3 (23-25, 25-20, 20-25, 25-23, 13-15.)