Eurosped toont geen genade voor Set-Up’65

volleybalOOTMARSUM – Ook de tweede editie van de Twentse volleybalderby in de eredivisie is prooi geworden voor Eurosped. Na de 3-2 overwinning in Vroomshoop, was de ploeg van trainer Jan Berendsen ook in het hol van de leeuw te sterk voor Springendal Set-Up’65. Na drie sets prijkte er een afgetekende 0-3 op het scorebord.