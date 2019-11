Eurosped treft topdivisionist, Apollo 8 tegen FAST

Mika Smelt sluit weer aan bij BZC

15:46 BORCULO - Waterpoloër Mika Smelt komt vanaf januari weer uit voor eredivisionist Schuurman BZC. De geboren Vriezenvener vertrok afgelopen zomer vanuit Borculo naar de Servische club Vika Stadi Grad Belgrado, maar Smelt is inmiddels terug in Nederland. Reden is de uitnodiging van bondscoach Harry van der Meer. Het Nederlands team bereidt zich voor op het EK en het olympisch kwalificatietoernooi.