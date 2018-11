Eurosped uitgelicht: volleybalbolwerk in Vroomshoop

Met de thuiszege op het Gennepse Fast Flamingo's (3-0), gistermiddag in de eigen Vroomshoopse sporthal, hebben de volleybalsters van Eurosped alle tegenstanders in de eredivisie een keer ontmoet. De formatie van trainer Jan Berendsen deelt na de eerste negen competitiewedstrijden de koppositie met titelverdediger Sliedrecht Sport, maar dat is iets wat de oefenmeester nauwelijks boeit. Straks, als het tijd is voor de play-offs om het kampioenschap, dan gaat het er om. "We moeten de eerste zes halen en als we zo doorgaan, gaat dat wel lukken."