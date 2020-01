Eurosped verliest topper en draagt koppositie over aan Sliedrecht Sport

volleybalVROOMSHOOP – Eurosped is de koppositie in de eredivisie kwijt. De Vroomshoopse formatie verloor de topper in eigen huis tegen Sliedrecht Sport woensdagavond met 3-0. Beide teams begonnen met evenveel punten aan het duel, maar na woensdagavond staan de Zuid-Hollanders alleen op de eerste plaats.

Eurosped was eerder dit seizoen, in Sliedrecht, nog met 3-1 te sterk voor de regerend landskampioen. De Vroomshoopse vrouwen speelden toen een dijk van een wedstrijd en door de sterke service en blokkering was Eurosped amper af te stoppen door Sliedrecht Sport.

Eredivisie

Het team van trainer Jan Berendsen ging vanaf dat moment alleen aan kop in de eredivisie, maar de laatste weken draait het een stuk minder soepel. Eurosped liep vlak voor kerst tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan en werd bovendien uitgeschakeld in de beker door topdivisionist Capelle.

Ook de hervatting van de competitie was niet helemaal zoals de formatie uit Twenterand had gehoopt. Zondag tegen Peelpush werd ‘maar’ met 3-2 gewonnen, nadat Eurosped eerst nog met 2-0 achter kwam. Voor coach Diane Rademaker - zij staat sinds kort langs de lijn, terwijl Berendsen op de bank plaatsneemt - was het na die benauwde zege wel duidelijk dat Eurosped tegen Sliedrecht Sport uit een ander vaatje moest tappen.

Volledig scherm Coach Diane Rademaker geeft instructies. Naast haar luistert trainer Jan Berendsen mee. © Emiel Muijderman

Sliedrecht loopt uit

De Vroomshoopse formatie begon de topper met spelverdeler Charlotte Haar, passer-lopers Kirsten Wessels en Dagmar Boom, diagonaal Vera Mulder, midspeelsters Eline Timmerman en Marianne Het Lam-Scholten en libero Susanne Kos. Zij zagen toe hoe Sliedrecht Sport al vroeg in de eerste set een gaatje sloeg (9-13). De bezoekers serveerden goed en zorgden ervoor dat Eurosped niet haar vertrouwde spelletje kon spelen.

Met Ester de Vries en Lobke Overtoom in de ploeg voor Wessels en Mulder probeerde de thuisploeg het tij nog te keren. Eurosped kwam dichterbij (17-19), maar toen Sliedrecht vervolgens uitliep naar 17-23 was de eerste set wel gespeeld.

Soortgelijk beeld

De tweede set vertoonde een soortgelijk beeld. Opnieuw slaagde Sliedrecht Sport er al vroeg in een paar punten weg te lopen bij Eurosped (5-10). De thuisploeg leek op weg naar een afstraffing, maar gaf zich niet gewonnen en knokte zich terug. Bij 17-18 was het verschil nog maar één punt en na het inbrengen van Charlot Vellener en Lobke Overtoom knokte het team van Berendsen en Rademaker zich zelfs naar een 23-22 voorsprong.

Bij 24-23 kreeg Eurosped het eerste setpunt van de wedstrijd. Het lukte de Vroomshoopse vrouwen echter niet deze te benutten. Het bleek een dure misser, want enkele ogenblikken kwam Sliedrecht Sport op setpunt. De regerend landskampioen was onberispelijk en sleepte de set binnen, 24-26.

Volledig scherm Eurosped viert een punt van Kirsten Wessels (5). © Emiel Muijderman

Erop of eronder

Voor Eurosped was het in de derde set erop of eronder. Bij winst hield het de eigen kansen levend, bij verlies was de zege veilig voor Sliedrecht Sport. Maar net als in de eerste twee sets waren het opnieuw de bezoekers die het eerste verschil maakten. Met het inbrengen van Jolien Knollema probeerde Eurosped nog iets te forceren. Het jonge talent scoorde direct, maar serveerde vervolgens fout. Sliedrecht Sport liep uit naar 9-14. Het lukte de thuisploeg niet meer om aan te haken. De bezoekers liepen verder weg en stelden via 16-25 de winst veilig.

Door de nederlaag zakt Eurosped naar de tweede plek op de ranglijst met 33 punten uit 12 duels. Sliedrecht Sport gaat aan kop en heeft drie punten meer. Aanstaande zondag komt Eurosped opnieuw in actie. Dan gaat het op bezoek bij FAST in Sint-Anthonis.

Eurosped – Sliedrecht Sport 0-3